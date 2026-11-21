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वाराणसी: कैंट रेलवे स्टेशन पर रोपवे का ट्रायल, हल्की बूंदाबांदी के बीच हुआ परीक्षण

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST







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कैंट रेलवे स्टेशन पर रोपवे का ट्रायल किया गया। इस दौरान स्टेशन की तरफ मौसम बदला और हल्की बूंदाबांदी हुई।

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