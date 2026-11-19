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वाराणसी: गंगा महोत्सव को लेकर नमो घाट पर तैयारियां तेज, सजाया जा रहा आयोजन स्थल

किशन चौबे

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:41 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:41 PM IST







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नमो घाट पर गंगा महोत्सव के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम के लिए मंच, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ... और पढ़ें

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