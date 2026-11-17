{"_id":"6afbe3947af93b700a003552","slug":"video-varanasi-police-arrested-accused-of-molesting-kashi-vidyapith-student-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में पुलिस मुठभेड़, छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा से ऑटो में छेड़खानी करने के आरोपी चालक मैनुद्दीन को लंका पुलिस ने सोमवार की देर रात अस्सी नाला, रविंद्रपुरी के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

... और पढ़ें