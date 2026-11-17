वाराणसी कमिश्नरेट के बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर के पास स्थित केजे होटल के एक कमरे में सोमवार की देर रात युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती बड़ागांव निवासी प्रिया केसरी (23) थी। युवक मंडुवाडीह निवासी विकास केसरी (20) था। दोनों रिश्तेदार थे।

विज्ञापन

युवती का शव कमरे में मिला था। उसकी गर्दन कटी हुई थी। जबकि युवक का शव फंदे से लटकता मिला। फॉरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि युवक ने पहले चाकू से युवती का गला रेता और इसके बाद खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। दोनों दोपहर करीब एक बजे होटल पहुंचे थे।पुलिस के अनुसार, युवक ने युवती का गला बाथरूम में रेता ताकि खून बाथरूम में ही बह जाए। युवती की शादी कहीं और तय होने से युवक नाराज था। आशंका है कि उसने आखिरी बार मुलाकात के बहाने युवती को होटल बुलाया और उसकी हत्या कर दी। बड़ागांव थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि विकास के भाई की साली प्रिया से उसका पहले से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को भी थी। विकास परचून की दुकान चलाता था, जबकि प्रिया ब्यूटीशियन थी।