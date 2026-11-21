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वाराणसी: देव दीपावली की तैयारी तेज, दशाश्वमेध घाट पर बैरिकेडिंग शुरू

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:46 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:46 PM IST







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देव दीपावली को लेकर वाराणसी में तैयारियां तेज हो गई हैं। दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बैरिकेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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