{"_id":"6af41f3a318dc999ba0aff60","slug":"video-varanasi-fire-breaks-out-on-the-roof-of-jalan-showroom-near-vishwanath-temple-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर के पास जलान शोरूम की छत पर लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित जलान शोरूम की छत पर बुधवार को अचानक आग लग गई। छत से आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर के आसपास का इलाका होने के कारण घटना को लेकर लोगों में चिंता देखी गई।

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