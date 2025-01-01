Ghazipur News: पेड़ से बाइक पर कूदा बंदर, बड़े पिता और भतीजी की मौत

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थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि बलिया जनपद के नरही थाना के भरौली गांव निवासी विमलेश राम ने तहरीर देकर बताया कि बड़े भाई कमलेश कुमार छह वर्षीय पुत्री समीक्षा को लेकर वीरपुर रिश्तेदारी में गए थे। वहां से वह पुत्री को बाइक से लेकर घर आ रहे थे। मिर्जाबाद मनिया गांव के सामने बाइक चला रहे बड़े भाई कमलेश कुमार के हेलमेट पर अचानक पेड़ पर बैठा बंदर कूद गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा।अभी आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे से आ रहे कार ने बेटी समीक्षा को कुचल दिया, जिससे पुत्री की मौके पर मौत हो गई। वहीं, ग्रामीणों ने घायल बड़े भाई को उपचार मुहम्मदाबाद सीएचसी लाने के साथ ही परिजनों को हादसे की जानकारी दी। परिवार के लोग मुहम्मदाबाद सीएचसी पहुंचे तो डॉक्टरों ने बड़े भाई कमलेश कुमार को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचाार के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। विमलेश राम की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।