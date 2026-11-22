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वाराणसी: शादी समारोह में जाम और चोरी रोकने के लिए डीसीपी ने लॉन संचालकों संग की बैठक

किशन चौबे

Updated Sun, 22 Nov 2026 05:18 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 05:18 PM IST







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वाराणसी में शादी समारोहों के दौरान जाम की समस्या दूर करने के लिए डीसीपी वरुणा जोन राजेश पांडेय ने रोहनिया थाने में लॉन, बैंक्विट हॉल, डीजे और बैंड संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने बारात रात 10 बजे से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचाने, परिसर में पार्किंग कराने और स्टेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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