{"_id":"6af582788b443601b30aa05d","slug":"video-uproar-over-reports-of-a-shopping-complex-being-demolished-in-benia-sp-extends-support-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेनिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने की सूचना पर हंगामा, सपा का समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी नगर निगम द्वारा लगभग 40 वर्ष पुराने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने की सूचना से आज स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नगर निगम द्वारा लगभग 50 दुकानें आवंटित की गई हैं। ये दुकानें कई परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन हैं। इस पूरे मामले का मुकदमा वर्तमान में हाई कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय ने इस पर स्टे आदेश भी जारी किया हुआ है। आज सुबह दुकानदारों को माइक के माध्यम से यह घोषणा की गई कि नगर निगम द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को आज ही गिरा दिया जाएगा। इस अप्रत्याशित सूचना से भयभीत होकर सभी दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दीं। वे सभी कॉम्प्लेक्स के सामने ही एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराया। इस घटना की जानकारी जैसे ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे।

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