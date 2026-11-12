{"_id":"6af582788b443601b30aa05d","slug":"video-uproar-over-reports-of-a-shopping-complex-being-demolished-in-benia-sp-extends-support-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेनिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने की सूचना पर हंगामा, सपा का समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेनिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने की सूचना पर हंगामा, सपा का समर्थन
वाराणसी नगर निगम द्वारा लगभग 40 वर्ष पुराने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने की सूचना से आज स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नगर निगम द्वारा लगभग 50 दुकानें आवंटित की गई हैं। ये दुकानें कई परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन हैं। इस पूरे मामले का मुकदमा वर्तमान में हाई कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय ने इस पर स्टे आदेश भी जारी किया हुआ है। आज सुबह दुकानदारों को माइक के माध्यम से यह घोषणा की गई कि नगर निगम द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को आज ही गिरा दिया जाएगा। इस अप्रत्याशित सूचना से भयभीत होकर सभी दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दीं। वे सभी कॉम्प्लेक्स के सामने ही एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराया। इस घटना की जानकारी जैसे ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।