वाराणसी में हत्या के बाद तनाव, VIDEO

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चौबेपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के मिश्रा मोहल्ले में बुधवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच 55 वर्षीय आजाद मिश्रा की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी के साथ तनाव का माहौल बन गया।

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