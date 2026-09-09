पेशी पर नहीं पहुंचे सिने स्टार पवन सिंह: कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का हर्जाना, भरण-पोषण का मामला; तलब

ज्योति सिंह की ओर से दाखिल वाद में कहा गया है कि उनकी शादी छह मार्च 2018 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पवन सिंह के साथ मिड्ढी स्थित मायके में हुई थी। अर्जी में उन्होंने वैवाहिक जीवन के दौरान मानसिक प्रताड़ना और अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही दहेज में कार की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।



ज्योति सिंह ने अदालत में दाखिल अर्जी में पवन सिंह की वार्षिक आय करीब 10 करोड़ रुपये होने का दावा किया है। इसी आधार पर उन्होंने अपने भरण-पोषण के लिए हर महीने पांच लाख रुपये देने की मांग की है। बुधवार को हुई सुनवाई में पवन सिंह की गैरहाजिरी पर अदालत के आदेश के बाद अब अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले में आगे की सुनवाई अदालत के निर्देश के अनुसार होगी।