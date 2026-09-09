वाराणसी में पीट-पीट कर हत्या: पुलिस से कई बार हुई थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई; पहुंची फोर्स

परिवार का कहना है कि यदि पूर्व में दी गई शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की गई होती तो घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की सुनवाई और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं।



घटना की सूचना पर चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।



घटना के बाद गांव में लोग सकते में हैं। पुलिस घटना के कारणों, मारपीट की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही परिजनों की ओर से पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।