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वाराणसी में पीट-पीट कर हत्या: पुलिस से कई बार हुई थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई; पहुंची फोर्स

Wed, 09 Sep 2026 08:49 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 09 Sep 2026 08:49 PM IST
सार

जिले के रुस्तमपुर गांव में बुधवार शाम 55 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने गांव के नागेंद्र मिश्रा पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों में पहले से विवाद था और आरोपी के खिलाफ शिकायतें भी की गई थीं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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Mob killing in Varanasi Multiple complaints made police no action was taken police force now arrived
बुजुर्ग की माैत के बाद बिलखती महिलाएं। - फोटो : संवाद

विस्तार
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के मिश्रा मोहल्ले में बुधवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच 55 वर्षीय आजाद मिश्रा की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी के साथ तनाव का माहौल बन गया।

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परिजनों के अनुसार आजाद मिश्रा बिहार में काम करते थे और करीब चार दिन पहले ही घर लौटे थे। उनकी पत्नी मधु मिश्रा की उम्र करीब 50 वर्ष है। दंपती की कोई संतान नहीं है। परिजनों ने गांव के ही नागेंद्र मिश्रा (40) पर आजाद के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है।
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परिजनों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। आरोप है कि नागेंद्र मिश्रा के पक्ष की ओर से आए दिन विवाद किया जाता था। परिवार के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पूर्व में चिरईगांव पुलिस चौकी में कई बार शिकायत भी की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

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परिवार का कहना है कि यदि पूर्व में दी गई शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की गई होती तो घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की सुनवाई और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

घटना की सूचना पर चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

घटना के बाद गांव में लोग सकते में हैं। पुलिस घटना के कारणों, मारपीट की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही परिजनों की ओर से पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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