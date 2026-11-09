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VIDEO: दीपावली पर रोशनी से जगमगाया स्वामीनारायण मंदिर, मच्छोदरी में की गई भव्य विद्युत सजावट

किशन चौबे

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:19 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:19 PM IST







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दीपावली के अवसर पर वाराणसी के मच्छोदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। मंदिर की भव्य विद्युत सजावट श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। ... और पढ़ें

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