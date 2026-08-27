बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा की कामना से दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती, VIDEO

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प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को गंगोत्री सेवा समिति ने विशेष गंगा पूजन एवं गंगा आरती का आयोजन किया। यह आयोजन नेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को समर्पित था। समिति ने बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई।

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