बीएचयू: ट्रॉमा सेंटर में 12 घंटे बाद मिला इलाज, छात्र को लगे 29 टांके; छात्रों-सुरक्षा अफसरों में धक्कामुक्की

बीएचयू में बिड़ला ‘स’ छात्रावास के एक छात्र के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद ट्रॉमा सेंटर में कथित लापरवाही और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि घायल छात्र को भर्ती किए जाने के करीब 12 घंटे बाद डिस्चार्ज करने का प्रयास किया गया और समय पर जरूरी उपचार नहीं मिला। इसे लेकर छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों के बीच धक्कामुक्की हो गई। हाथापाई की नौबत आने पर कई छात्र कुछ देर ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए।

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छात्रों के अनुसार, शनिवार देर रात सड़क दुर्घटना में फ्रेंच विभाग के एमए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी राम गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार की आधी रात करीब 12 बजे उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। छात्रों का आरोप है कि वहां समय पर जरूरी प्राथमिक उपचार नहीं दिया गया। घाव पर कई घंटे तक टांके नहीं लगाए गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह उनसे कथित तौर पर धमकी भरे लहजे में कहा गया कि इलाज नहीं करेंगे, जो कर पाओ कर लेना।