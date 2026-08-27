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वाराणसी में विपक्षी दलों का प्रदर्शन, निगरानी और लोकतांत्रिक हनन का विरोध;video

Thu, 27 Aug 2026 07:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:51 PM IST
Opposition parties protest in Varanasi; oppose surveillance and the undermining of democracy
वाराणसी में गुरुवार को विभिन्न विपक्षी दलों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कथित निगरानी और लोकतांत्रिक आवाजों के दमन के विरोध में किया गया। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, भाकपा (माले), राष्ट्रीय जनता दल और फॉरवर्ड ब्लॉक सहित कई दल इसमें शामिल थे। सभी दल वाराणसी कचहरी स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा के पास एकत्रित हुए। उन्होंने वहां से कचहरी तक नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। विपक्षी दलों ने भाजपा सरकारों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को अपराध नहीं माना जा सकता।
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