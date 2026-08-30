नेपाल जल प्रलय: पांच बच्चों के साथ 72 घंटे तक खौफनाक सुरंग में फंसे थे 350 लोग, सेना ने सभी को बचाया; रेस्क्यू

नेपाल जल प्रलय के दौरान रसुआ के सुरंग में 350 सदस्य फंसे रहे। सेना ने 72 घंटे बाद पांच बच्चों समेत 350 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। एक ही परिवार के 14 लोग भी तीन दिन तक सुरंग में फंसे रहे।

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खुद को सुरक्षित मानकर सभी सदस्य अचंभित थे और सिर्फ पशुपतिनाथ को याद कर रहे थे। खौफ के 72 घंटे में बच्चों की तबीयत खराब हुई और अन्य सदस्य भी अचेत हो गए। सेना ने सभी का प्राथमिक उपचार कराया। ब्रह्माघाट की रहने वाली सीता घिमिरे ने बताया कि रसुआ में उनका ननिहाल है।तीनों मामा का परिवार 5 बच्चों समेत 14 लोगों के साथ सुरंग में फंस गया था। जल प्रलय की खबर मिलने के बाद से मन अशांत हो गया। मामा, मामी और उनके बच्चों से बात नहीं हो सकी। मोबाइल नेटवर्क ही खत्म हो गया था।इस बीच टीवी और सोशल मीडिया पर मिल रही जानकारियां हर समय डरा रही थीं। कंट्रोल नंबर से मामा के परिवार से बात हो सकी। सीता ने बताया कि भतीजा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाता है। वह जल प्रलय वाले दिन ही शाम को निकलने वाला था लेकिन सुबह तबाही हो गई। सीता ने बताया कि पिता संस्कृत के प्रोफेसर थे।