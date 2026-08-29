Sonebhadra News: प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति का गला घोंटा, फिर फर्श पर सिर पटककर ली जान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:48 PM IST
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शक्तिनगर (सोनभद्र)। बीना स्टेडियम-जमशीला मार्ग के पास गत 22 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले एनसीएल के सीनियर ओवरमैन रमाशंकर मिश्रा का शव मिलने के मामले का पुलिस ने शनिवार को सनसनीखेज खुलासा किया। रमाशंकर की हत्या किसी हादसे में नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शक्तिनगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय के मुताबिक, मृतक रमाशंकर मिश्रा की पत्नी प्रियंका मिश्रा का विकास चौहान नाम के युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 22 अगस्त को रमाशंकर ने दोनों को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद घर में भारी विवाद हुआ। विरोध करने पर प्रियंका और विकास ने मिलकर रमाशंकर का गला दबा दिया और पत्थर के फर्श पर उनका सिर पटक-पटक कर उन्हें मौत की नींद सुला दी।
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