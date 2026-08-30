Varanasi News: मोबाइल चोरी के बाद साइबर ठगी, सड़क हादसे में घायल होने की झूठी सूचना देकर मांगे दो हजार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:09 AM IST
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वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर नौ के बाहर पार्किंग से यात्री का मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर ठगी का मामला सामने आया है। चोरों ने मोबाइल में नंबरों का इस्तेमाल कर परिजनों को फोन किया और सड़क हादसे में घायल होने की झूठी सूचना देकर इलाज के नाम पर दो हजार रुपये ऑनलाइन मंगा लिए। इसके बाद मोबाइल में सेव महिलाओं के नंबरों पर अश्लील संदेश भी भेजे गए। प्रयागराज के तिवारीपुर हंडिया निवासी सत्यम तिवारी ने कैंट पुलिस को बताया कि 22 अगस्त को उनके मामा दीपक पांडेय वाराणसी आए थे। उन्हें लेने के दौरान स्टेशन के बाहर पार्किंग से मोबाइल चोरी हो गया। अगले दिन 23 अगस्त को मोबाइल नंबर से रिश्तेदारों को फोन कर हादसे की सूचना दी गई। घबराए परिजनों ने दो हजार रुपये भेज दिए। फोन करने वाला खुद को डब्लू यादव बता रहा था। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो
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