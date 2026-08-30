Varanasi News: गंगा के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी शुरू

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माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसाी। गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात तक जलस्तर 68.50 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में 0.74 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। गंगा लगातार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जिससे घाटों पर जलभराव का दायरा बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर का असर दशाश्वमेध घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर दिखाई दे रहा है। घाटों की निचली सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। जल पुलिस चौकी के आसपास भी पानी भरने लगा है। प्रशासन और जल पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है। जलस्तर में लगातार वृद्धि के चलते तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दशाश्वमेध घाट किनारे नावे खड़ी हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।