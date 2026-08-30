वाराणसी: पांच ओवरब्रिज से 24 घंटे में गुजरते हैं 44 हजार वाहन, 200 तोड़ रहे नियम; रिपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन रद्द

कज्जाकपुरा : दूसरी लेन में दौड़ाते हैं बाइक

कज्जाकपुरा आरओबी पर बाइक सवार दूसरी लेन में दौड़ते नजर आते हैं। शाम छह से नौ बजे के बीच पुलिसकर्मी दिख जाएंगे लेकिन दिन में नहीं नजर आएंगे। इसका फायदा रॉन्ग साइड से जाने वाले वाहन चालक उठाते हैं। रात 10 बजे के बाद उल्टी दिशा में चलने वालों की संख्या ज्यादा होती है। ओवर स्पीड से हादसे होते हैं। रोजाना करीब आठ हजार वाहन गुजरते हैं।



लहरतारा : रॉन्ग साइड से लगता है जाम

कैंट-लहरतारा ओवरब्रिज पर चौकाघाट की ओर जाने वाले वाहन चालक दूसरी लेन का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की सख्ती न होने से वाहन चालकों ने खुद की सुविधा के अनुसार नियम बना लिए हैं। जाम लगने पर रॉन्ग साइड पकड़ लेते हैं। इससे जाम की समस्या और गहरा जाती है। करीब आठ हजार वाहनों का आना-जाना होता है।



चौकाघाट : देर रात बाइकर्स की स्टंटबाजी, ओवरस्पीड से हादसे

कैंट-चौकाघाट ओवरब्रिज माल गोदाम संपर्क मार्ग पर महज एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती है लेकिन ओवारब्रिज के रास्ते पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। रॉन्ग साइड से फर्राटा भरने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। रोपवे और कैंट स्टेशन के साथ रील, फोटो और वीडियो बनाने के लिए जाते हैं फिर उल्टी दिशा से लौटकर आते हैं।