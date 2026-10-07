काशी में 'मोदी साहित्य' का महाकुंभ, 500 से ज्यादा किताबों पर चर्चा

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काशी में आज से दो दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जेन-वी के बीच संवाद होगा। बुधवार और बृहस्पतिवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उनके व्यक्तित्व, जीवन और नीतियों पर लिखी गईं 500 से ज्यादा किताबों बात होगी। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा।

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