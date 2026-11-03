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विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ और पर्यावरण ने उलझाया

Pragati Chand

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:05 PM IST







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वाराणसी में कमलापति त्रिपाठी ब्वॉयज इंटर कॉलेज में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान आफ्शा परवीन ने कहा कि मैथ और पर्यावरण के सवालों ने उलझाया। ... और पढ़ें

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