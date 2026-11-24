{"_id":"6b05292588166d1654019bbf","slug":"video-mandi-himachal-essential-oil-processing-unit-lunapani-rajiv-guleria-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी के लूणापानी में 1.18 करोड़ से स्थापित हुई तेल प्रसंस्करण इकाई, विदेशों तक पहुंचेगा हिमाचल का सुगंधित तेल; 20 लोगों को मिलेगा रोजगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}