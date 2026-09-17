काशी से वडनगर के लिए सेवा संकल्प यात्रा का शुभारंभ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर यानी आज से काशी में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई दिग्गज पहुंचे। दिग्गजों के मंच पर पहुंचते ही जय श्रीराम के जयकारे लगाए गए। यहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वडनगर के लिए रवाना किया गया।

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