कुएं में मिले तीन मगरमच्छ: गांव में हड़कंप, वन विभाग की टीम पहुंची; एक घंटे की रेस्क्यू के बाद पकड़ाए

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि नहर के रास्ते मगरमच्छ कुएं तक पहुंचे होंगे। उनका कहना था कि आसपास जलस्रोत होने के कारण मगरमच्छों के कुएं में पहुंचने की संभावना है। तीन मगरमच्छ एक साथ मिलने से ग्रामीणों में काफी देर तक भय का माहौल बना रहा। लोगों को चिंता थी कि यदि मगरमच्छ किसी तरह कुएं से बाहर निकल आए तो आबादी में पहुंचकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं।



ग्राम प्रधान सूरज सोनकर ने घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पहले कुएं के आसपास मौजूद ग्रामीणों को दूर किया और सुरक्षा के इंतजाम किए। इसके बाद मगरमच्छों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।