{"_id":"6ae5c0d7e3b7aed273084670","slug":"video-kumar-mangalam-birla-shares-message-about-dreaming-big-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुमार मंगलम बिड़ला ने बड़े सपने देखने का संदेश दिया, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह में कुमार मंगलम बिड़ला ने युवाओं को जोखिम उठाने, अपने फैसले खुद लेने और बड़े सपने देखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अगले 25 साल निर्णायक होंगे। तकनीक, उद्यमिता और युवा आबादी नए अवसर पैदा कर रही हैं, जिन्हें मेहनत और दूरदृष्टि से उपलब्धियों में बदलना होगा

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