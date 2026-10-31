आईआईटी दीक्षांत: मंगलम बिड़ला ने दिए मंत्र, कहा- रिस्क नहीं तो इश्क नहीं; बीएचयू विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया

आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह में आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने युवाओं को सफलता के लिए जोखिम उठाने, अपने फैसले खुद लेने और बड़े सपने देखने का मंत्र दिया। करीब 25 मिनट के दीक्षांत संबोधन में उन्होंने उद्योग जगत में अपनी पहचान बनाने के संघर्ष और अनुभवों को रोचक कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि शुरुआत करने के लिए इससे रोमांचक समय कोई दूसरा नहीं हो सकता, खासकर भारत जैसे देश में। आने वाले 25 साल भारत की वैश्विक पहचान को बदलने की क्षमता रखते हैं।

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कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि जिंदगी में अपने फैसले खुद लेने का साहस बनाए रखना चाहिए। जोखिम उठाए बिना कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। युवाओं को असफलता के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने संदेश को फिल्मी संवादों से भी जोड़ा। 'अपना टाइम आएगा', 'रिस्क नहीं तो कुछ नहीं' और 'जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं' जैसे लोकप्रिय संवादों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इन्हें जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझाया।