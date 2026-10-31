यूपी: दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सिपाही सहित चार गिरफ्तार; सात महीने काट चुका है सजा

ऐसे तैयार हुई थी साजिश की पृष्ठभूमि

मो. इमरान अहमद की नाबालिग बेटी ने वर्ष 2023 में सिपाही विशाल भारती के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अंतरंग वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था। सिपाही उस समय मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में तैनात था। तहरीर के आधार पर 07 जुलाई 2023 को मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में दुष्कर्म सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।



इस मामले में आरोपी सिपाही करीब 7 महीने तक जेल में बंद था। वर्तमान में यह मामला मऊ के सेशन कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें गवाही व जिरह की प्रक्रिया चल रही है। जब विशाल भारती को यह आभास हुआ कि इस मुकदमे में उसे कड़ी सजा हो सकती है, तब उसने अपनी घनिष्ठ महिला मित्र सकीना खातून, सकीना के प्रेमी बलिया जिले के भीमपुरा थाना के किड़िहिरापुर निवासी निसार उर्फ नेसार अहमद और अपनी दूसरी महिला मित्र गाजीपुर जिले के मरदह थाना के सिंधेरा निवासी जोया उर्फ गुल निहार जो वर्तमान में मऊ शहर में रहती है के साथ मिलकर एक गहरा आपराधिक षड्यंत्र रचा।



इस साजिश का मुख्य उद्देश्य मो. इमरान अहमद पर नाजायज दबाव बनाना और अदालत में चल रहे मुकदमे पर विपरीत प्रभाव डालना था। इसी दुर्भावना के तहत आरक्षी ने पैसों का लालच देकर सकीना खातून के माध्यम से मो. इमरान अहमद के विरुद्ध यह झूठी दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।