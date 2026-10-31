गाजीपुर: एक महीने पहले पिता बने चालक की मौत, खड़े ट्रक में पीछे से घुसी डीसीएम; वाहन काटकर निकाली गई लाश

सूचना पर जंगीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। चालक को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे डीसीएम से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल अमरेश को पुलिस अपने वाहन से गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मर्चरी हाउस भेज दिया गया।



जंगीपुर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि अमरेश की शादी करीब दो वर्ष पहले निशा से हुई थी। एक माह पहले ही उसके घर बेटे का जन्म हुआ था। परिवार में नवजात के आने से खुशियों का माहौल था। अमरेश पांच भाइयों में सबसे छोटा था और डीसीएम चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिस घर में एक माह पहले बेटे के जन्म की खुशियां मनाई गई थीं, वहां अचानक मातम छा गया। पत्नी निशा और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।