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गंगा की गोद में सफर: काशी से कोलकाता तक 20 दिन की यात्रा पर निकलेगा गंगा विलास, बिहार के घाटों से गुजरेगा

Sat, 31 Oct 2026 06:54 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 31 Oct 2026 06:54 AM IST
सार

वाराणसी से गंगा विलास क्रूज 19 रातों के सफर पर शनिवार को कोलकाता रवाना होगा। इस दौरान गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक शहरों और विरासत स्थलों का दीदार कराएगा। 18 नवंबर को क्रूज गंतव्य तक पहुंचेगा।

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Ganga Vilas cruise will depart from Varanasi for Kolkata on 19-night journey
Ganga Vilas Cruise - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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काशी की गंगा में विदेशी पर्यटकों को सैर कराने के बाद लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास शनिवार को कोलकाता के लिए रवाना होगा। क्रूज संचालक अंतरा की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वाराणसी से कोलकाता तक का सफर 19 रात और 20 दिनों का होगा। क्रूज 18 नवंबर को कोलकाता पहुंचेगा। इस दौरान पर्यटक गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक शहरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे।

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क्रूज संचालक राज सिंह ने बताया कि गंगा विलास 27 अक्तूबर को विदेशी पर्यटकों के साथ रामनगर स्थित मल्टीमॉडल टर्मिनल पहुंचा था। काशी प्रवास के दौरान पर्यटकों को गंगा आरती के दर्शन कराने के साथ धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कराया गया। अब शनिवार को शाम करीब चार बजे रामनगर बंदरगाह से क्रूज कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस यात्रा में छह भारतीय और स्विट्जरलैंड के 10 पर्यटक सवार होंगे। यहां से क्रूज गाजीपुर, बक्सर और पटना समेत बिहार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा।

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फरक्का लॉक गेट से होते हुए पहुंचेगा बंगाल
बिहार के बाद क्रूज फरक्का लॉक गेट पार कर हुगली नदी के जलमार्ग से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। इसके बाद जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मटियारी और कालना में भ्रमण प्रस्तावित है। मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी पैलेस और कटर मस्जिद, जबकि कालना में 108 शिव मंदिरों वाला राजबाड़ी मंदिर परिसर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। मटियारी में पर्यटकों को पारंपरिक धातु शिल्प से जुड़े कारीगरों की कला देखने का अवसर मिलेगा। यात्रा के अंतिम पड़ाव में क्रूज कोलकाता पहुंचेगा। यहां पर्यटकों के लिए फूल बाजार, कुम्हारटोली और मदर टेरेसा के स्मारक स्थल के भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है। 
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