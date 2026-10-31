वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: दिल्ली से लोकल रूट तक बदलेगा काशी का रेल सफर, एक साथ शुरू होंगी तीन नई ट्रेन सेवाएं

राजातालाब तक पहुंचना होगा आसान, शहर को मिलेगी राहत

दूसरी बड़ी सुविधा वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का संचालन है। इसका सीधा लाभ शहर के पश्चिमी हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। अभी इस क्षेत्र में आवागमन के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क परिवहन पर निर्भर हैं। नई रेल सेवा शुरू होने से दैनिक यात्रियों को एक अतिरिक्त और किफायती विकल्प मिलेगा।



इन मेमू ट्रेनों में 12 कोच होंगे। इनका ठहराव वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुलनपुर और हरदत्तपुर स्टेशनों पर होगा। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों से राजातालाब तक पहुंचना आसान होगा। खासकर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, कारोबारियों और रोजाना शहर आने-जाने वालों को इसका लाभ मिलेगा।



इस सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू राजातालाब से रिंग रोड के रास्ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच की सुविधा भी है। क्रिकेट मैच और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान स्टेडियम की ओर जाने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। साथ ही सड़क मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत दिलाने में भी यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है।