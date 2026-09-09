{"_id":"6aa12e791a1eb70f140ff1e6","slug":"video-heavy-rain-is-occurring-in-several-areas-of-varanasi-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में कई इलाकों में झूमकर बरसे बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले लिया। सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में बादल छाए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। हालांकि खराब मौसम और तेज बारिश के चलते 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

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