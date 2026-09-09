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तस्वीरें: वाराणसी में झमाझम बारिश, बीएचयू और काशी विद्यापीठ समेत कई इलाकों में हुआ जलभराव

Wed, 09 Sep 2026 03:48 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 09 Sep 2026 03:48 PM IST
सार

वाराणसी में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। जलभराव के बीच सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी।

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Heavy rainfall in Varanasi waterlogging reported in several areas including BHU and Kashi Vidyapith
बारिश में बारिश - फोटो : अमर उजाला

वाराणसी में बुधवार दोपहर शहर में झमाझम बारिश हुई। इस अचानक हुई तेज बारिश के कारण कई प्रमुख इलाकों में व्यापक जलभराव हो गया। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश के चलते रुद्राक्ष कन्वेंशन क्षेत्र, बीएचयू और काशी विद्यापीठ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पानी भर गया। शहर के अन्य कई क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। 

Heavy rainfall in Varanasi waterlogging reported in several areas including BHU and Kashi Vidyapith
बारिश में बारिश - फोटो : अमर उजाला

महमूरगंज जैसे व्यस्त इलाके में भारी जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। काशी विद्यापीठ में विद्यार्थियों को जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। 

Heavy rainfall in Varanasi waterlogging reported in several areas including BHU and Kashi Vidyapith
बारिश में बारिश - फोटो : अमर उजाला
छात्रों ने बताया कि मात्र आधे घंटे की बारिश से ही पूरा कॉलेज परिसर पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह अप्रत्याशित जलभराव शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया।
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Heavy rainfall in Varanasi waterlogging reported in several areas including BHU and Kashi Vidyapith
बारिश में बारिश - फोटो : अमर उजाला
शैक्षणिक संस्थानों पर प्रभाव
काशी विद्यापीठ और बीएचयू जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जलभराव से छात्रों को भारी असुविधा हुई। विद्यार्थियों को घुटनों तक पानी में चलकर कक्षाओं तक पहुंचना पड़ा। कई छात्रों ने बताया कि बारिश के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई। कॉलेज परिसर में पानी भरने से शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा। यह स्थिति बारिश के मौसम में छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
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बारिश में बारिश - फोटो : अमर उजाला
यातायात और जनजीवन पर असर
महमूरगंज क्षेत्र में लगे लंबे जाम ने शहर की यातायात व्यवस्था को चरमरा दिया। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की गति धीमी हो गई। इससे दैनिक यात्रियों और कार्यालय जाने वालों को काफी विलंब का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों को अपने घरों से निकलने में भी परेशानी हुई। बारिश ने शहर के सामान्य कामकाज को कुछ समय के लिए रोक दिया।
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