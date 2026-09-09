तस्वीरें: वाराणसी में झमाझम बारिश, बीएचयू और काशी विद्यापीठ समेत कई इलाकों में हुआ जलभराव

वाराणसी में बुधवार दोपहर शहर में झमाझम बारिश हुई। इस अचानक हुई तेज बारिश के कारण कई प्रमुख इलाकों में व्यापक जलभराव हो गया। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश के चलते रुद्राक्ष कन्वेंशन क्षेत्र, बीएचयू और काशी विद्यापीठ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पानी भर गया। शहर के अन्य कई क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।
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बारिश में बारिश
- फोटो : अमर उजाला
महमूरगंज जैसे व्यस्त इलाके में भारी जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। काशी विद्यापीठ में विद्यार्थियों को जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा।
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छात्रों ने बताया कि मात्र आधे घंटे की बारिश से ही पूरा कॉलेज परिसर पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह अप्रत्याशित जलभराव शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया।
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शैक्षणिक संस्थानों पर प्रभाव
काशी विद्यापीठ और बीएचयू जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जलभराव से छात्रों को भारी असुविधा हुई। विद्यार्थियों को घुटनों तक पानी में चलकर कक्षाओं तक पहुंचना पड़ा। कई छात्रों ने बताया कि बारिश के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई। कॉलेज परिसर में पानी भरने से शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा। यह स्थिति बारिश के मौसम में छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
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यातायात और जनजीवन पर असर
महमूरगंज क्षेत्र में लगे लंबे जाम ने शहर की यातायात व्यवस्था को चरमरा दिया। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की गति धीमी हो गई। इससे दैनिक यात्रियों और कार्यालय जाने वालों को काफी विलंब का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों को अपने घरों से निकलने में भी परेशानी हुई। बारिश ने शहर के सामान्य कामकाज को कुछ समय के लिए रोक दिया।