ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले चार बालिग और दो नाबालिगों को पकड़ा; VIDEO

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वाराणसी-प्रयागराज मेमो ट्रेन पर 28 अगस्त को भदोही के अहिरमनपुर हॉल्ट के पास पत्थरबाजी करने के मामले में जीआरपी ने चार बालिग और दो नाबालिगों को पकड़ा है। आरोप है कि यात्रियों से विवाद के बाद युवकों ने ट्रेन पर पथराव किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। वाराणसी जीआरपी थाने में सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने मामले का खुलासा किया।

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