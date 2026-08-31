खतरा बिंदु छूने को बेताब गंगा: बाढ़ से गाजीपुर में 400 बीघा फसल जलमग्न, बाइपास मार्ग पर आवागमन बंद; परेशानी

प्रशासन ने किया रेस्क्यु

गंगा का जलस्तर बढ़ने से जमानिया तहसील क्षेत्र के तटवर्ती डरे हुए नजर आ रहे हैं। डुहियां गंगबरार क्षेत्र में फंसे 2500 भेड़ों व पशु पालकों लगभग 12 पशु पालकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यु किया गया। भेड़ें ढढ़नी, मतसा, जीवपुर, तियरी, जंगीपुर और अधियारा गांव के पशुपालकों की थीं।



वीरऊपुर व हसनपुरा बाढ़ से घिरा

रेवतीपुर क्षेत्र के नगदीलपुर, वीरउपुर और हसनपुरा गांवों के लोग सहमे हुए है। बाढ़ का पानी तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा है। रेवतीपुर-मां कामाख्या धाम मार्ग पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबने से बंद हो चुका है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को दूसरे तरफ से जाना पड़ रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वीरऊपुर और हसनपुरा गांव के चारों तरफ पानी फैल जाने के कारण आने-जाने के अधिकांश रास्ते बंद होने की कगार पर हैं। लगातार पानी बढ़ने की वजह से ब्लॉक क्षेत्र के कल्याणपुर, नारायणपुर, रामपुर, नसीरपुर ,अठाहठा, गांव के लोग भी चिंतित हैं। क्षेत्र में करीब 150 बीघा खेत जलमग्न है।



सोमवार को रेवतीपुर ब्लॉक क्षेत्र के हसनपुरा, बीरउपुर और नगदीलपुर गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया। वहीं प्रभारी सीएमओ डॉ. रामकुमार, एडिशनल सीएमओ डॉ. मनोज कुमार सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी मनोज कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमर कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दावा किया गया कि मेडिकल कैंप लगाया गया है।