एयर शो देखने के लिए काशीवासियों में उत्साह, घाटों पर उमड़ी भीड़

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वाराणसी में एयर शो का तीसरा दिन आज है। नमो घाट पर आज पीएम मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज एयर शो देखेंगे। वहीं नमो घाट के अलावा आसपास के घाटों पर भी भारी संख्या में लोग एयर शो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। भोसले घाट पर भी काफी भीड़ देखने को मिली।

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