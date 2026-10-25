पीएम मोदी का काशी दौरा: समर्थकों को देख पीएम ने रुकवाई कार, हाथ हिलाकर किया अभिवादन; लोगों ने लगाए जयकारे

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समर्थकों का उत्साह देख पीएम मोदी ने अपनी कार रुकवाई और बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों की खुशी देखते ही बना। लोगों ने 'विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाकर उनका अभिनंदन किया।इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। वहीं लोगों ने पीएम से चिल्लाकर कहा कि रोड शो बहुत शानदार है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:45 बजे लोगों का अभिवादन करते हुए एयर शो में शामिल होने के लिए नमो घाट की ओर रवाना हो गए। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे जुटे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।