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डॉ. अंगिका कुशवाहा ने सप्लाई चेन की समस्या के बारे में बताया

Pragati Chand

Updated Mon, 05 Oct 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 04:55 PM IST







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डॉ. अंगिका कुशवाहा ने सप्लाई चेन की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वाराणसी के अनानास फाइबर की खेती दक्षिण भारत में हो रही है, लेकिन यूपी और बिहार की सरकारें इसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। ... और पढ़ें

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