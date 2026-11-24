{"_id":"6b0580423085e0481a04735f","slug":"video-dev-deepawali-in-kashi-massive-crowds-throng-the-ganga-ghats-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में देव दीपावली, गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देव दिवाली की अद्भुत छटा वाराणसी में दिखने लगी है। इस अवसर पर बनारस के घाटों को मिट्टी के दीयों से सजाया जा रहा है। कुल 21 लाख दीयों से पूरे 84 घाटों को रोशन करने की तैयारी है। वाराणसी। काशी में देव दिवाली की अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। गंगा के तट पर आस्था, अध्यात्म और उत्सव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम ढलने के साथ ही गंगा आरती के साक्षी बनने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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