मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का सीएमओ कार्यालय पर धरना, VIDEO

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वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी संघ के जिला वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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