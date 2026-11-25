गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर में मां और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान जयमून निशा (35) और उनकी बेटी आईंमन निशा (12) के रूप में हुई है। वारदात के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

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