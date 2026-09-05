सीएम योगी ने काशी दौरे के दौरान बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन, VIDEO

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी दौरे के दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। उन्होंने विधि-विधान से बाबा का पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

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