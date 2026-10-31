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वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी और रेल मंत्री; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 31 Oct 2026 04:27 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 04:27 PM IST







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वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। दोनों नेता ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई रेल सेवा से वाराणसी और दिल्ली के बीच यात्रियों को रात में आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। ... और पढ़ें

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