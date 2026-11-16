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शास्त्री घाट पर वरुणापुल पर छठ व्रतियों का उमड़ा सैलाब

Mon, 16 Nov 2026 05:36 AM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:36 AM IST
Chhath puja in varanasi devotees croud at varuna bridge shashtri ghat
उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सोमवार की सुबह से शास्त्री घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान छठ गीत से घाट गूंजते रहे।
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