वाराणसी: गुरु नानकदेव के प्रकाश पर्व पर निकली भव्य शोभायात्रा, 8 किमी तक 6:30 घंटे गूंजा गुरुवाणी का कीर्तन

गुरु नानकदेव महाराज के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुबाग गुरुद्वारे से गाजे-बाजे के साथ नगर कीर्तन शोभायात्रा निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली यात्रा शहर के करीब 15 इलाकों से गुजरी। आठ स्थानों पर संगत ने शोभायात्रा की अगवानी की। गुरु और बच्चे गुरुवाणी के कीर्तन के साथ स्वच्छ काशी का संदेश देते चल रहे थे। साढ़े छह घंटे तक करीब आठ किमी लंबी नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई।

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वहीं, 24 नवंबर को गुरु के प्रकाश पर्व की तैयारी में गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुद्वारे से गुरु की शोभायात्रा दोपहर 12:30 बजे जुगो-जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी वाली गाड़ी को फूलों और विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था।