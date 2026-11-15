लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा काशी में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। 84 घाटों के साथ ही तालाब और सरोवरों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान उग हे सूरज देव, जोड़े-जोड़े फलवा... समेत अन्य पारंपरिक गीतों से घाट गूंज उठे। इस दौरान बीएचयू के डॉक्टर, प्रोफेसर के साथ ही अन्य अधिकारियों के परिवार भी छठ घाटों पर पहुंचे और श्रद्धा के साथ पर्व मनाया। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कुछ व्रती महिलाएं गाजे-बाजे के साथ घाट पर पहुंचीं तो कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए छठ घाट पर पूजा करने पहुंचीं। तस्वीरों में देखें- पर्व को लेकर लोगों में उत्साह
शिव की काशी में छठ महापर्व की धूम: दंडवत प्रणाम करते घाटों तक पहुंचीं महिलाएं, तस्वीरों में देखें झलकियां
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 15 Nov 2026 07:49 PM IST
सार
महापर्व डाला छठ पर काशी के गंगा घाटों से लेकर कुंडों, तालाबों और सरोवरों तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। काशी के गंगा तटों का माहौल मिनी बिहार जैसा नजर आया। पारंपरिक गीतों से गंगा घाट गूंज उठे।
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