वाराणसी में अपराध की खबरें: कहीं जानलेवा हमला तो कहीं मारपीट, चोरी और धमकी; कई मामलों में केस व गिरफ्तारी

फ्लैट विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला

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लंका थाना क्षेत्र के डाफी स्थित श्री विनायक अपार्टमेंट में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता ने लंका थाने में रविवार को अपने पति अजीत शंकर पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।पीड़िता रामा पांडेय ने पुलिस को बताया कि पति जुआ खेलने और अन्य बुरी आदतों के कारण फ्लैट से आने वाला सारा किराया बर्बाद कर देते हैं। पीड़िता के भरण-पोषण के लिए बिल्डर के भाई ने उन्हें अपार्टमेंट के दो फ्लैटों की चाबियां दी थीं। 12 नवंबर की शाम करीब जब फ्लैट नंबर 307 में ताला बंद कर रही थीं, तभी अजीत शंकर पांडेय वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ मरोड़कर जबरन चाबी छीन ली और पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में हाथ, पैर, कमर और सिर में गंभीर चोटें आईं।पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उनका गला भी दबाया। शोर सुनकर बच्चों और अपार्टमेंट के अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर जान बचाई। लोगों को जुटता देख आरोपी पति गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी अजीत शंकर पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।बाइक चोरी के दो आरोपियों गौरव सिंह और हिमांशु सिंह को बड़ागांव पुलिस ने रविवार को हरहुआ स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद की गई। बड़ागांव थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि पीड़ित ने सूचना दी कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। इस दौरान पीड़ित और स्थानीय लोगों ने घेराबंदी करते हुए बाइक चोरी के दोनों आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पहुंची पुलिस को सौंपा। आरोपियों के पास से पुलिस ने बाइक बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में सुरवां गोकुलपुर निवासी गौरव सिंह और बेरवां गांव निवासी हिमांशु सिंह है। गौरव सिंह का आपराधिक इतिहास भी है।शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित सरस्वती नगर में चोरों ने बंद मकान से नकदी और लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। परमानंदपुर के सरस्वती नगर निवासी मिथिलेश कुमार पांडेय क्वींस कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 10 नवंबर को दोपहर में वह परिवार के साथ मकान में ताला बंद कर दूसरे आवास पर चले गए थे। 13 नवंबर की शाम करीब छह बजे परिवार के साथ लौटे तो मुख्य गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर कमरों के ताले टूटे मिले। जांच करने पर पता चला कि चोर 25 हजार रुपये नकद, दो बड़ी सोने की चेन, तीन नाक की कील, दो जोड़ी नथुनी, एक चांदी की चेन, सात चांदी के सिक्के और दो जोड़ी चांदी की पायल समेत अन्य आभूषण चुरा ले गए हैं। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है।मैदागिन चौराहे पर बैनर फाड़ने और धमकी देने मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात प्राथमिकी दर्ज की है। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष शुभम सोनकर ने पुलिस को बताया कि वह महानगर के मंडल अध्यक्ष हैं। हेमू कालाणी मंडल की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्य आरोपी शिवांशु यादव और उसके अज्ञात साथियों ने रंजिश के चलते संगठन के हजारों रुपये कीमत के बैनर-पोस्टर फाड़ दिए। जब इसका विरोध किया और कारण पूछा, तो आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने अपशब्द कहे और जान से मारने की आपराधिक धमकी भी दी। कोतवाली इंस्पेक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपनिरीक्षक गौरव मिश्रा को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वह घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल करेंगे।