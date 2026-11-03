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सपा नेता राजेश यादव नत्थू के आवास पर अखिलेश यादव के आगमन से पहले जुटे लोग

Pragati Chand

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:04 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:04 PM IST







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डाफी टोल प्लाजा के समीप दिवंगत सपा नेता राजेश यादव नत्थू के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन होना है। उनके आगमन से पूर्व भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। ... और पढ़ें

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