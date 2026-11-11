मिर्जापुर: गमछे में ईंट बांधकर सिर पर वार, परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या का लगाया आरोप; शराब ठेके पर विवाद

जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजन उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे और सड़क जाम करने का प्रयास किया। इस बीच विंध्याचल और जिगना थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। गेंदालाल के पुत्र राजकुमार ने बताया कि उनके चाचा भी लापता हैं और पिता की हत्या कर दी गई है।



ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी आर्यमान पहले भी गांव में कई लोगों पर इसी तरह हमला कर चुका है। वह कुछ समय के लिए चित्रकूट चला गया था और करीब एक महीने पहले गांव लौटा था।



हत्या की सूचना पर सीओ सिटी अमित कुमार और एसपी सिटी योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच-पड़ताल की और परिजनों से तहरीर ली। विंध्याचल थाने में आरोपी आर्यमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।



पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शराब के ठेके पर विवाद के बाद युवक ने गमछे में ईंट बांधकर गेंदालाल के सिर पर वार किया था। इससे उनकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विंध्याचल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।